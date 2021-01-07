1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teröristlerin oyununu bozan koordinasyon

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden koordinasyonu bozmaya yönelik oyunu, Mehmetçiğin dikkati sayesinde bozuldu
 07 Ocak 2021 15:01
+Aa- Yazdır
Teröristlerin oyununu bozan koordinasyon

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden koordinasyonu bozmaya yönelik oyunu, Mehmetçiğin dikkati sayesinde bozuldu.

Barış Pınarı bölgesinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun dikkat çekici detayları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Tel Tamir yakınlarından terör örgütü PKK/YPG üyelerince havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının daha önce bölgedeki Rus askerlerince kullanılan üs bölgesinden yapıldığının tespiti üzerine, Rus yetkililerle koordinasyon sağlandı.

Terör örgütünün, Türkiye ile Rusya arasında bölgedeki koordinasyonu bozmaya yönelik söz konusu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine bölge, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Atışların sonunda teröristlerin havan mevzileri imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
08 Ocak 2021 11:20		 Kobani iddianamesi tanıkları HDP'lilerin PKK bağını anlattı
08 Ocak 2021 11:15
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
08 Ocak 2021 10:49		 Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 27 kişiye gözaltı
08 Ocak 2021 10:14
'FETÖ'nün kulağı' tek tek anlattı
08 Ocak 2021 09:16		 Gizli tanık Mahir, KCK'nın Demirtaş'a verdiği talimatları açıkladı
08 Ocak 2021 01:50
Afyonkarahisar'da serbest bırakılan FETÖ zanlısı tutuklandı
07 Ocak 2021 18:44		 FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine hapis cezası
07 Ocak 2021 17:53
8 terörist saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi
07 Ocak 2021 16:48		 Dink davasında tutuklama kararı verilen sanık cezaevine gönderildi
07 Ocak 2021 16:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı11:33 - Gaziantep'te evinde 6 el bombası, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı11:32 - Gram altın 446 lira seviyelerinde11:31 - Altın üretiminde bu yıl yine rekor bekleniyor11:24 - AVM'ler, salgında buluşma mekanı ve yaşam alanı oldu11:20 - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
11:16 - Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi11:15 - Kobani iddianamesi tanıkları HDP'lilerin PKK bağını anlattı11:14 - Aile Bakanlığından dezavantajlı hanelere destek11:12 - LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı11:05 - Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi10:52 - İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
10:49 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi10:39 - Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın10:39 - Soylu: Devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız10:36 - Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı10:29 - Hamsinin yerini barbun aldı
10:23 - Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
AYM kararına uymayan hakimlere disiplin cezası
Otogarda iğrenç tuzak! Zorla uyuşturucu içirip tecavüz etti
Asiltürk görüşmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi
Kumar sitesi reklamı yapan Youtuber Kafalar'a 5 yıl hapis istemi
Belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 27 kişiye gözaltı
İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Boğaziçi üniversitesinde olan gösteriler 9
bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 2
turşuda sirke-limon ikilemi 3
prometheus 1
bitmeyen pil 1
Ortalama bir amerikalının evi 2
bursa 2
dut 3
siyah poşet 5
bozuk kumanda 4
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 33 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Yenipazar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Evciler Taşımacılık Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam