Pegasus kabin bagajı alımına yeniden başladı
Pegasus Havayolları, uçaklarında kabin bagajı uygulamasının yeniden başladığını duyurdu.
|07 Ocak 2021 14:41
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Pegasus Havayolları, uçaklarında kabin bagajı uygulamasının yeniden başladığını duyurdu.
Pegasus Havayolları'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yeni kabin bagajı güncellemem geldi! Artık tüm seyahatlerinde uçak içine kilo sınırına takılmadan sadece 1 adet 55x40x20 cm ebatlarında olan kabin bagajını alabilirsin. Check-in bagaj hakkın ise yurt içinde 15 kg olacak şekilde aynen devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Şirketin uçaklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yolcuların uçağa kabin bagajları almasına bir süredir izin verilmiyordu.
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