Bitcoin 38 bin dolar bandını geçti
Kripto para birimi Bitcoin 38 bin dolar sınırını geçti. Bitcoin 2 Ocak 2020 tarihi itibariyle 31 dolar sınırını geçmişti.
|07 Ocak 2021 15:04
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Her geçen gün rekorunu tazeleyen kripto para birimi Bitcoin saat 15:00 itibariyle 38 bin dolar sınırını geçti.
Analistlere göre, Bitcoin'deki hızlı tırmanışı, yıl sonuna doğru giderek artan kurumsal alımlar destekledi. Bu kurumsal alımlar arasında;
- Anthony Scaramucci's Skybridge Capital (Aralık'ta 25 milyon dolarlık alım yaptı),
- MassMutual (Aralık'ta 100 milyon dolarlık alım yaptı),
- Guggenheim (Değeri 5 milyar doları bulan makro fonunun yüzde 10'una kadar alım yaptı) bulunuyor.
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