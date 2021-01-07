Sağlıkçılara ödenecek ek ödeme bütçesi onaylandı
Sağlık Sen Genel Başkanı Semih durmuş, sağlıkçılara ödenecek ek ödeme bütçesinin onaylandığını söyledi.
|07 Ocak 2021 15:13
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sağlık personeline ek ödeme bütçesinin onaylandığını duyurdu.
Geciken ek ödemelerle ilgili yaptığımız çağrı karşılık buldu.@HMBakanligi, ek ödemelerin dağıtılması için gereken bütçeyi onayladı.Semih Durmuş🇹🇷 (@ssbsemihdurmus) January 7, 2021
Kapsayıcı ve adil bir dağılımın sağlanabilmesi için mevcut yönetmeliğin tamamen yeniden ele alınması gerektiğini özellikle vurguluyoruz...
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