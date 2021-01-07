Başkentte bir yıl arayla çekilen fotoğraf, kuraklığın da göstergesi
Başkent'te geçtiğimiz yılın 7 Ocak tarihi ile 7 Ocak 2021 tarihinde çekilen fotoğraflar arasındaki fark kuraklığı gözler önüne serdi.
|07 Ocak 2021 15:44
|+Aa- Yazdır
Başkent'te geçtiğimiz yılın 7 Ocak tarihi ile 7 Ocak 2021 tarihinde çekilen fotoğraflar arasındaki fark kuraklığı gözler önüne serdi.
Ankara'da geçtiğimiz yılın Ocak ayındaki kar yağışından bu sene eser yok. Başkent'te aynı noktadan 7 Ocak 2020 ve 7 Ocak 2021 tarihlerinde çekilen 2 kare fotoğraf yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|7 milyon lira harcanan yatırım için Danıştay kararı bekleniyor
07 Ocak 2021 21:57
|Günpınar Şelalesi'nde sis ve kırağı güzelliği
07 Ocak 2021 21:09
|Sümela Manastırı yeni turizm sezonuna hazırlanıyor
07 Ocak 2021 19:37
|Ağrı Dağı Milli Parkı kış güzelliğiyle göz kamaştırıyor
07 Ocak 2021 19:09
|Menemen'de başkanvekilliği seçiminde kura ile seçim iptal edildi
07 Ocak 2021 18:40
|'Taşkın riski altında olan binaların yıkımını 3 ay içerisinde tamamlıyoruz'
07 Ocak 2021 18:30
|Saçlarını boyatan avukatın hayatı kabusa döndü
07 Ocak 2021 18:12
|Her ay kurayla belirlenecek kişi 1 saat belediye başkanı olacak
07 Ocak 2021 16:46
|Bir ilde daha su alarmı! Barajdaki su seviyesi yüzde 14'e düştü
07 Ocak 2021 16:43
|Bu ilde, riskli guruplar doktora gitmeden görüntülü tedavi olabilecek
07 Ocak 2021 15:53