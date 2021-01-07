Bu ilde, riskli guruplar doktora gitmeden görüntülü tedavi olabilecek
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile korona virüs pandemisi kapsamında riskli grupta bulunan kişilere herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden "Görüntülü Muayene Randevusu" hizmeti sunulmaya başlandı.
|07 Ocak 2021 15:53
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Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile korona virüs pandemisi kapsamında riskli grupta bulunan kişilere herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden "Görüntülü Muayene Randevusu" hizmeti sunulmaya başlandı.
Pandemi sürecinde riskli grupta bulunan vatandaşlar MHRS'ye kimlik numaralarıyla giriş yaptığında "Görüntülü Muayene"ye otomatik olarak yönlendiriliyor. 1 Aile Hekimliği Uzmanı ve 1 Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı branşında ihtiyaç duyan hastalara hizmet başlatıldı. Doluluk oranlarına göre randevu saatleri arttırılabilecek.
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