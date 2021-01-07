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Avukatlık bürosundaki 3 ölümün nedeni belli oldu

Diyarbakır'da dün ilk belirlemelere göre doğal gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren görme engelli avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş, toprağa verildi. Otopsi raporunda, ilk belirlemelere göre, Baran çifti ile Akbaş'ın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
 07 Ocak 2021 16:16
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Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede meydana geldi. Avukat Ömer Baran'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca Baran'ın evine girdi. Polis, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğal gazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yaşamlarını yitiren Baran çifti ile Akbaş'ın kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cansız bedenleri Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin tamamlanmasının ardından Baran çifti ve Akbaş'ın yakınları tarafından alınan cenazeleri, düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

Öte yandan Baran çifti ile Akbaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖLÜM NEDENLERİ KARBONMONOKSİT

Diyarbakır'da, evde ölü bulunan avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyer avukatı Mahsun Akbaş'ın Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsilerinin sonucu belli oldu. Otopsi raporunda, ilk belirlemelere göre, Baran çifti ile Akbaş'ın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

?KOMBİNİN BACASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince Baran çiftinin evinde dün yapılan incelemede, kombinin bacasında kırık tespit edildi. Ekipler, Baran çifti ve Akbaş'ın ölümüne neden olan doğal gaz kaynaklı karbonmonoksidin bacadaki kırıktan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
DHA
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