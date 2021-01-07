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Okul müdürü koronadan hayatını kaybetti, öğrencileri odasına karanfil bıraktı

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Birol Yılmaz'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etmesinin ardından öğrencileri, odasına karanfil bıraktı.
 07 Ocak 2021 16:29
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Okul müdürü koronadan hayatını kaybetti, öğrencileri odasına karanfil bıraktı

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Birol Yılmaz'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etmesinin ardından öğrencileri, odasına karanfil bıraktı.

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan 120 öğrencisinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Abdurrahmanpaşa Lisesinin müdürü 57 yaşındaki Birol Yılmaz, Kovid-19 tedavisi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün vefat etti.

Lisede eğitim gören bir grup öğrenci, okulun marşını söyleyerek gözyaşlarıyla Yılmaz'ın odasına karanfil bıraktı.

Lisenin müdür yardımcısı Harun Kartal, gazetecilere, Birol Yılmaz'ın aynı zamanda Abdurrahmanpaşa Lisesi mezunu olduğunu söyledi.

Yılmaz'ın gece gündüz demeden okul için çaba sarf ettiğini anlatan Kartal, "Hayatta en çok öğrencilerinin iyi yerlere gelmesini isterdi. Abdurrahmanpaşa Lisesinin Türkiye'deki sayılı liselerden birisi olması nedeniyle her zaman zirvede yer almasını isteyen birisiydi." dedi.

Birol Yılmaz'ın lisede 6 yıldır müdürlük yaptığını belirten Kartal, "Hiçbir insanın kalbini kırdığını görmedim. Her zaman iyilik yapan insanlara iyilikle hitap eden, herkesin yardımına koşan birisiydi. Biz de bundan sonra Birol Hoca'mızın hedeflerine ulaşmak için öğrencilerimizle beraber var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Ali Berkay Manisa ise Birol Yılmaz'ı saygıyla andıklarını dile getirerek, "Umarım onu gururlandırmışızdır. Onun en çok isteği, bu okuldan başarılı öğrenciler çıkarmaktı. 135 yıldır yapılan şeyi bu yıl da yapmamızı istiyordu. Ben onun için çabalayacağım. Sene sonunda aldığım başarı onun için olacak." dedi.
Anadolu Ajansı
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