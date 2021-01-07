Trabzon'da okul müdürü kendini astı
|07 Ocak 2021 16:37
|+Aa- Yazdır
Trabzon'un Düzköy ilçesinde, ortaokulu müdürü H.A görev yaptığı okulda kendini asarak intihar etti.
Alınan bilgiye göre, okul müdürü olarak görev yapan 41 yaşındaki H.A, bugün okul öğretmenleri ve görevli personelle birlikte Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan 500 bin tablet dağıtımı için ilçedeki çalışmaları yürütüyordu. Tablet dağıtımının yapıldığı esnada, mesai arkadaşlarına haber vermeden ayrılan H.A, uzun süre ortada görülmeyince öğretmen arkadaşlara tarafından aranmaya başladı. Görev yaptıkları okula dönen öğretmenler, H.A'yı okulun lavabosuna kendini asmış şekilde buldu.
Hayatını kaybettiği tespit edilen H.A'nın 20 gündür psikolojik ilaç tedavisi gördüğü ve panik atak problemleri yaşadığı ifade edildi. Olayla ilgili, Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gaziantep'te evinde 6 el bombası, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
08 Ocak 2021 11:33
|İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
08 Ocak 2021 10:52
|Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı
08 Ocak 2021 10:36
|İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu
08 Ocak 2021 09:35
|Belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
08 Ocak 2021 09:30
|Otogarda iğrenç tuzak! Zorla uyuşturucu içirip tecavüz etti
08 Ocak 2021 08:52
|Bakıcı düştü mü atıldı mı?
08 Ocak 2021 08:26
|12 yaşındaki çocuğu kaçırdılar, 8 bin dolar fidye istediler
07 Ocak 2021 20:41
|Milli motosikletçi Öncü kardeşler Sakarya'da kaza geçirdi
07 Ocak 2021 19:31
|Karısını ve oğlunu önce rehin aldı sonra karısını öldürdü
07 Ocak 2021 18:09