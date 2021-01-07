Bir ilde daha su alarmı! Barajdaki su seviyesi yüzde 14'e düştü

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14 olarak ölçüldü.

Yaklaşık 50 milyon metreküp su hacmi bulunan barajdaki su miktarı, beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle yüzde 14'lük seviyeye tekabül eden 7 milyon 160 bin metreküpe düştü.

Barajı besleyen kollardan biri üzerinde bulunan köprü ve su kemeri kalıntısı, su seviyesinin düşmesiyle yeniden görünür hale geldi.

Öte yandan yaklaşık 258 kilometrekarelik alanı kapsayan Yuvacık Barajı'nın havzasına, Sapanca Gölü'nden su takviyesine devam ediliyor.

Kentteki 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'ndaki su seviyesi de 14 milyon 520 bin metreküple yüzde 64 olarak ölçüldü.