YÖK, 2021 seviye tespit sınav takvimini açıkladı

YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama

2021 Yılı Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınav (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) Takvimi Belirlenmiştir

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.12.2020 tarihli toplantısında 2021 yılı Seviye Tespit Sınavı ve muadil sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) sınav takvimi ile ilgili alınan karar gereğince;

Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Öğretmenlik (KPSS Eğitim Bilimleri) Seviye Tespit Sınavlarının Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca belirlenecek sınav takvimine (https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html) göre yapılmasına,

Mühendislik alanları, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Veteriner Hekimliği alanlarında Seviye Tespit Sınavlarının Anadolu Üniversitesince Haziran ayı içerisinde yapılmasına,

"Ülkelerinde Savaş, İlhak ve İşgal Koşulları Bulunan adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nce yapılan Alan ve Derece Tespiti ve İlmi Hüviyet Tespitinin Mayıs ve Ekim ayı içerisinde yapılmasına (Tablo-5),

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavın ekteki tablolarda (Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4) belirtilen dönemlerde ve üniversitelerce yapılmasına karar verilmiştir.

Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu(2021)'na ulaşmak için tıklayınız.

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu(2021)'na ulaşmak için tıklayınız.