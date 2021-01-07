Bekçilik yazılı sınav tarihi değişti
|07 Ocak 2021 16:59
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2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Duyurusu
Sınava katılacak adayların dikkatine!
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılacak olan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda hafta sonu uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecektir.
Adaylar, sınav giriş belgelerini 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
SINAVIN ADI
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı
SINAV MERKEZİ
İstanbul
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00
SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar sınav giriş belgelerini 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
SINAV UYGULAMASI
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.
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