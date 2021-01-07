Askeri personel, Mehmetçik Vakfına bağış yaptı yargılanmaktan kurtuldu
|07 Ocak 2021 17:16
|+Aa- Yazdır
Şırnak'ın Silopi ilçesinde görevli askeri personel M.B.D ile B.Ö ve E.S isimli şahıslar arasında yaşanan tartışmada hakkında kasten yaralama ve Hakaret suçlarından soruşturma başlatılan şüpheli M.B.D., Mehmetçik Vakfına 10 bin lira bağışta bulununca hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde kasten yaralama ve hakaret suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve aynı zamanda askeri personel olan şüpheli M.B.D'nin üzerine atılı suçların uzlaştırma kapsamına girmesi nedeniyle soruşturma dosyası Silopi Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Burada yapılan değerlendirmenin ardından dosya Cizre Adliyesinde memur olarak çalışan uzlaştırmacı Mesut Aykut'a yönlendirildi. Uzlaştırmacı Mesut Aykut taraflarla görüşerek tarafların uzlaşmalarını sağlamaya çalıştı. Yapılan görüşmelerde taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini uzlaştırmacıya iletti. Şüpheli M.B.D., kendisi gibi askeri personel olan müştekiler B.Ö. ve E.S.'nin Mehmetçik Vakfı'na 10 bin lira bağış yapma şartını kabul edip bağış yaptığına ilişkin makbuzu dosyaya sunarak yargılanmaktan kurtuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi
08 Ocak 2021 11:16
|'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
08 Ocak 2021 00:52
|4 doğal sit alanıyla ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı
08 Ocak 2021 00:45
|TPAO'nun gayrisafi hasılatı hazineye aktarılmayacak
08 Ocak 2021 00:36
|Sayıştay, ihraç ettiği denetçinin itirazını karara bağladı
08 Ocak 2021 00:28
|Hamsi avı 10 gün süreyle durduruldu. İşte sebebi
07 Ocak 2021 23:50
|Trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi
07 Ocak 2021 22:49
|GSB'den görevde yükselme tercih duyurusu
07 Ocak 2021 22:05
|EGM, yılbaşındaki trafik denetimleri sonuçlarını açıkladı
07 Ocak 2021 22:04
|İstanbul trafiğindeki akılalmaz görüntülere emniyetten önlem
07 Ocak 2021 20:47