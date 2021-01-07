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Ölümsüzlük mantarı altından pahalı

Düzce Üniversitesi'nin (DÜ) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM) gözetimi altında gönüllü çiftçinin ürettiği "ölümsüzlük mantarı"na (Ganoderma lucidum) firmalardan yoğun talep geliyor.
 07 Ocak 2021 17:24
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Ölümsüzlük mantarı altından pahalı

Düzce Üniversitesi'nin (DÜ) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM) gözetimi altında gönüllü çiftçinin ürettiği "ölümsüzlük mantarı"na (Ganoderma lucidum) firmalardan yoğun talep geliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜGETAM Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ve öğretim görevlisi Selime Semra Erol tarafından Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen "ölümsüzlük mantarı" olarak adlandırılan tamamen yerli Ganoderma lucidum miselinin, DÜGETAM Tıbbi Mantar Üretim Tesisi'nde çoğaltılarak pilot üretimi gerçekleştirildi.

İhtisaslaşma faaliyetleri kapsamında Düzce Gölyaka ilçesi Sarıdere köyünde sözleşmeli bir çiftçiye ait atıl durumda bulunan tavuk çiftliği, modern bir mantar üretim tesisi olacak şekilde tasarlandı ve Ganoderma lucidum yetiştiriciliği konusunda Selime Semra Erol tarafından gönüllü çiftçiye teknik bilgi ve uygulamalı eğitim verildi.

Mayıs 2020 tarihinde DÜ merkezi gen bankasına ait Ganoderma lucidumun ilk ekimi gönüllü çiftçiyle yapıldı.

Üretim tamamen organik olarak gerçekleştirilerek, üretim sürecinin hiçbir aşamasında sentetik kimyasal madde kullanılmadı.

Ekim 2020 tarihinde ilk hasadı yapılan ürünler, DÜ ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında sözleşmeli firma olan ve üretimde üniversite ile proje ve çalışmaları bulunan AYMNET firması tarafından yüksek fiyata satın alındı.

Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan firmanın yönetim kurulu başkanı İlhan Sağlam, "Ülkemizde pazarladığımız fonksiyonel gıda ürünlerinin tamamında Düzce'de üretilen mantarları kullanacağız. Ganoderma lucidum hammadde temininde dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz." ifadesini kullandı.

Sanayi-üniversite iş birliği kapsamında hasat edilen ilk ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için merkezin Ür-Ge laboratuvarlarında çalışmalar gerçekleştirildi.

Üretici tarafından ikinci hasat ürünleri Mersin'de faaliyet yürüten bir firmaya, 3. hasat ürünleri ise İzmir'deki bir firmaya satıldı. Ürünlerinin tamamını satan çiftçi, talebi karşılamakta güçlük çektiğini bildirdi.

- Sanayici tohumdan üretime tamamen yerli üretim ürünlerle buluşuyor

DÜGETAM Müdürü Prof. Dr. Kaya, Tıbbi Mantar Ar-Ge laboratuvarı ve üretim tesisinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında ülkede "ilk ve öncü" çalışmalar olmaya aday olduğunu ifade etti.

Uzak Doğu ve Avrupa'da GETAT uygulamalarında önemli bir yere sahip olan tıbbi mantarların değer ve önemine işaret eden Kaya, GETAT ürünleri ve gıda takviyelerinde hammadde olarak kullanılan katma değeri yüksek tıbbi mantarların başta Malezya olmak üzere yurt dışından ithal edildiğini aktardı.

Merkez bünyesinde yapılan çalışmaların sonucundan mutlu olduğunu dile getiren Kaya, sanayicinin tohumdan üretime tamamen yerli üretim ürünlerle buluşturulmasının gurur verici olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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