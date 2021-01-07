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Yeni 'Çiftlik Bank' skandalı: Onlarca kişi parasının peşine düştü

'Çiftlik Bank' dolandırıcılığı sonrası aynı yöntemle 'Çiftliğim' isimli site kuran dolandırıcıların yüksek gelir vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdığı ortaya çıkınca haklarında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
 07 Ocak 2021 17:31
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Yeni 'Çiftlik Bank' skandalı: Onlarca kişi parasının peşine düştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada skandal durum ortaya çıktı. Bilindiği üzere Çiftlik Bank adı altında kurulan hayvan besiciliği sistemi ile tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın 1 milyar 139 milyonluk vurgunla yurt dışında kayıplara karışırken arkasında binlerce mağdur bırakmıştı.

YÜKSEK GELİR VAADİYLE PARA YATIRDILAR

İkinci bir çiftlik bank skandalı ile internette 'Çiftliğim' adı altında bir site kuruldu. Siteye üye olan vatandaşlar yatırdıkları meblağlar sonrası kar elde edebileceğini düşünüyorlardı. Para kazanmayı hedefleyen bazı üyeler parayı yatırmalarına rağmen gelir elde edemeyince site yöneticileri hakkında şikayetçi oldu. Söz konusu site yetkilisi 34 yaşındaki A.G. ve 37 yaşındaki E.T. tespit edilip ifadelerine başvuruldu.

ŞİRKET YETKİLİLERİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

İki yetkili internet sitesinin sahibi olduklarını kabul edip üyelerin kendi istekleriyle para yatırıp oyun oynadıklarını, kar elde ettiklerini ve kesinlikle dolandırıcılık kastlarının olmadığını beyan ettiler. Savcılık ise yürütülen soruşturma sonunda iki yetkilinin mağdur vatandaşların iradelerini fesada uğratarak haksız menfaat elde ettiklerini ileri sürerek cezalandırılmasını talep etti.

10 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 'Çiftliğim' isimli internet sitesi sahiplerinin 10 yıla kadar hapisleri isteniyor. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

ATAKAN IRMAK
Sabah
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