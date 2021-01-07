FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine hapis cezası
|07 Ocak 2021 17:53
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.O, Ö.E, O.B. ve T.S. ile avukatları katıldı.
Sanık C.O, savunmasında, tüm bildiklerini önceki aşamalarda anlattığını belirterek, "Yaptığım teşhis ve beyanlarım geçerli ve doğrudur. Bütün bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık C.O'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık C.O'yu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırarak, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.
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