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Karısını ve oğlunu önce rehin aldı sonra karısını öldürdü

Sultanbeyli'de bir kişi tartıştığı karısını ve oğlunu evin kapısını kilitleyerek rehin aldı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, daireye girdiklerinde yatak odasında Adnan Soysal'ı yerde kanlar içerisinde yaralı, karısı Hatice Soysal'ı ise bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
 07 Ocak 2021 18:09
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Karısını ve oğlunu önce rehin aldı sonra karısını öldürdü

Karısınıve oğlunu önce rehin aldı sonra karısını öldürdü

Sultanbeyli'de bir kişi tartıştığı karısını ve oğlunu evin kapısını kilitleyerek rehin aldı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, daireye girdiklerinde yatak odasında Adnan Soysal'ı yerde kanlar içerisinde yaralı, karısı Hatice Soysal'ı ise bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Evde bulunan çiftin 16 yaşındaki çocuğu R.S., ise ifadesi alınmak üzere Sultanbeyli Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Evde yaralı olan Adnan Soysal'ın kapıyı çalan polislere, "Ne oldu. Ne istiyorsunuz. Ben bir şey yapmadım. Evimden gidin' diye bağırdığı öğrenildi. Mimarsinan Mahallesi Ersin Sokak'ta dün gece yaşanan olayın detaylarına DHA ulaştı. Edinilen bilgilere göre, gece polisi arayan bir vatandaş, bir kişinin evde bulunan ailesini rehin aldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine giden Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daire kapısına vurmaya başladı. Ancak tüm uğraşlara rağmen kapıyı açan olmadı. Bu sırada içeriden bir kişi, "Ben Adnan. Ne oldu, ne istiyorsunuz? Ben bir şey yapmadım. Evimden gidin" diye bağırmaya başladı. Polis bir taraftan içerdeki kişiyi sakinleştirme konuşması yaparken diğer taraftan da kapıyı açması için ikna etmeye devam etti.

EVDEKİ ÇOCUK POLİSE SESLENDİ

Bu sırada içerden başka biri seslenerek, "Ne olur gidin. Babam bir şey yapmayacak. Annem de nefes alıyor ve durumu çok iyi' diye bağırdı. Aynı şekilde kapının açılması için çağrıda bulunan polis, en sonunda kapıyı tekmeleyerek açmak istediği sırada içerde bulunan 16 yaşındaki R.S., kapıyı açtı. Polis ekipleri R.S'yi dışarı çıkarırken yatak odasında 35 yaşındaki Adnan Soysal'ı yerde kanlar içerisinde yaralı, karısı 38 yaşındaki Hatice Soysal'ı ise aynı odada yerde boynundan bıçakla öldürülmüş olarak buldu. Adnan Soysal'ın aynı bıçakla bileklerini kestiği belirlendi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kocanın durumunun ağır olduğu bildirildi.

GÜN BOYU KAVGA ETMİŞLER

Sultanbeyli Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen 16 yaşındaki R.S., "Annem ve babamla bugün Kayseri'den geldik. Yolda da sürekli olarak tartıştılar. Eve geldiğimizde de tartışma devam etti. Sonra birbirlerine vurmaya başladılar. Ancak neden tartıştılar ve kavga ettiler bilmiyorum" dediği öğrenildi.

POLİS İÇERİ GİRMEDEN 1.5 SAAT ÖNCE ÖLMÜŞ

Sağlık görevlileri Hatice Soysal'ın, polis tarafından içeri girilmeden yaklaşık 1.5 saat önce öldüğünü belirlediler. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KADININ ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Olayı duyarak cinayetin işlendiği eve gelen Hatice Soysal'ın annesi fenalık geçirdi. Ayakta durmakta zorlanan yaşlı kadını sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın yaşandığı sokakta oturan Hülya Kibar, "Adam karısını bıçaklamış. Daha sonra da kendini öldürmeye kalkmış. Onları tanımıyorum ama komşumuzun kızı olduğunu biliyorum."dedi. Bina komşusu Erhan Furkan Akgül de "Gece biz uyuyorduk. Dışarıya baktığımızda polis seslerini duyduk. Adam eşiyle kavga etmiş. Kadının kemiklerini kırmış. Daha sonra da adam kendi bileklerini kesmiş. Aile iki buçuk senedir bu evde. Kiracılar. Aynı sokakta annesi ve dayıları oturuyor" diye konuştu

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
DHA
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