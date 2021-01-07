Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP önünde evlat nöbetine devam eden aileleri çadırda ziyaret etti.
|07 Ocak 2021 18:26
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP önünde evlat nöbetine devam eden aileleri çadırda ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılması nedeni ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 493 gündür evlat nöbeti tutan ailelerle eylem yaptıkları çadırda bir araya geldi. Bakan Soylu ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.
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