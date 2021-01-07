Menemen'de başkanvekilliği seçiminde kura ile seçim iptal edildi

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, kura ile başkan vekili olmuştu. Menemen Belediye Meclisi'nde tekrar yapılan meclis toplantısında CHP grubu önerge ile kura seçimi bölümünün çıkartılmasını talep etti. Önerge tartışmalar eşliğinde oy çokluğu ile iptal edildi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından Aksoy'dan boşalan koltuk için Menemen Meclisinde yer alan Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan birer aday çıkmıştı. Meclis üyelerinin katılımı ile Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerde ilk 2 turda çoğunluk sağlanamazken, 3 ve 4'ncü turlarda oylamada eşitlik çıkması sonucu seçim kuraya kalmıştı. Gerçekleştirilen kura sonucunda Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ın da isminin bulunduğu kuradan çıkan isim olarak Menemen Belediyesinde yeni başkan vekili olmuştu. Karakurt'un seçimi kura ile kazması sonrası, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan İzmir 2'nci İdare Mahkemesine giderek seçime itiraz etti. İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin CHP'li Deniz Karakurt'un kura ile kazandığı Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini iptal etmesinin ardından, CHP Menemen de kararın durulması yönünde dava açmış ancak mahkemeden çıkan ara karardan olumsuz cevap almıştı. İzmir Valiliği, İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin verdiği karara uyarak Menemen seçimlerinde kuranın yenilenmesine karar vermişti. Valilik, 4 Ocak tarihinde seçimin yapılması için belediyeye yazı göndermişti. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası yapılan itirazı da reddetmesinin ardından İzmir Valiliği kararıyla tekrarlanacak kura çekiminin yapıldığı meclis oturumu, CHP'li ve İYİ Partili üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle perşembe gününe ertelenmişti.

Tartışmalar eşliğinde kura ile seçim iptal edildi

Bugün ise Menemen Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Mehmet Karabiniş başkanlığında toplandı.

Mecliste konuşmaların ardından söz almak isteyen bir kişinin meclis üyesi olmaması iddiası sebebiyle gerginlik yaşandı. AK Parti'li meclis üyeleri, meclis üyesi olmayan kişilerin söz hakkının olmadığını belirterek, şahsın meclis dışına çıkarılmasını istedi. Meclis Birinci Başkanvekili Mehmet Karabiniş ise söz konusu kişinin konuştuğunu görmediğini söyleyerek, "Bir daha konuşursa dışarı çıkarılır" ifadelerini kullandı. Tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, kura seçimi bölümünün çıkarılmasını talep ederek önerge verdi. Önerge, tartışmaların ortasında oy çokluğu ile kabul edildi.

Öte yandan toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları katıldı.