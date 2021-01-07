1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu: Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın sabah 04.28 itibarıyla Türksat 5A'nın hizmet vereceği yörüngesine fırlatacağını belirterek, "Türksat 5A ile yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız." dedi.
 07 Ocak 2021 18:56
+Aa- Yazdır
Bakan Karaismailoğlu: Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın sabah 04.28 itibarıyla Türksat 5A'nın hizmet vereceği yörüngesine fırlatacağını belirterek, "Türksat 5A ile yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, bugünün herkes için son derece gurur verici ve mutlu bir gün olduğunu, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın uzaya gönderilmek üzere fırlatılacağını söyledi.

Fırlatmaya saatlerin kaldığını belirten Karaismailoğlu, fırlatmanın özel yayınla yarın sabaha karşı canlı olarak dünyayla bu heyecana ortak olunacağını ifade etti.

Türksat 5A'nın fırlatma hazırlıkları gibi önemli çalışmaların tamamladığını ve dev projelere imza atılan bir yılın geride kaldığını dile getiren Karaismailoğlu, geçen yılın Kovid-19 salgınına rağmen milletin geleceğine ışık tutacak, ülkeyi yarınlara taşıyacak çok büyük hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olduğunu kaydetti.

Gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak milletin özlemle beklediği hizmet ve projelere hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, hizmete alınan projeler hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, 9 Ocak'ta Diyarbakır-Ergani-Elazığ Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını, Ankara Kızlcahamam-Çerkeş Tüneli'nin, Malatya Tohma Köprüsü gibi birçok projenin açılışını gerçekleştireceklerini, çok yakında da Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattını da hizmete alacaklarını dile getirdi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılın da mevcut projeleri bitirip, yeni projeleri hayata geçirecekleri yoğun bir sene olacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2021 yılını ulaştırma ve haberleşmede 'Dijitalleşme Yılı' olarak ilan ettik. Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlar yönetim sistemlerinden hizmet noktasına kadar dijitalleşme süreçlerini planlayıp uygulamaya geçirecekler. Verimlilik, güvenlik ve hizmet kalitesinde dijitalleşen altyapımızla çok daha gelişmiş bir faza geçeceğiz. 7-9 Ocak günlerinde Türkiye'nin uydu teknolojileri vizyonunu konuştuğumuz düşünce platformlarını ve genç nesillerin bu alana ilgisini destekleyecek deneyim ortamlarını hayata geçiriyoruz."

- "Kendi tekolojisini üreten Türkiye için çalışıyoruz"

Karaismailoğlu, yapılan çalışmalarla kendi teknolojisini üreten Türkiye ve gelecek nesillerin üretkenliğini harekete geçiren inovasyon iklimi yaratmanın amaçlandığını, yapılan çalışmaların gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını istediklerini vurguladı.

Yarın sabah Türksat 5A'nın ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak Türksat 5A ile yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız. 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacağız. 30 yıl süreyle uzayda hizmet verecek Türksat 5A'nın manevra ve hizmet ömrü, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacak. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak 5A'daki diğer bir yenilik de 'elektrikli itki sistemi'dir. Kimyasal itki sistemine kıyasla daha az kütle oluşturan elektrikli itki sistemi sayesinde, uydumuza daha fazla haberleşme sistemi yükleme imkanı bulduk."

Karaismailoğlu, uydunun yörüngesine fırlatılacağı bu önemli anları canlı yayınlarla Türksat tesisine kurdukları uzay küresi vasıtasıyla paylaşacaklarını belirterek, "Fırlatmadan yarım saat sonra Türksat 5A, roketin ikinci katından ayrılacak. Ayrılmadan 35 dakika sonra da ilk sinyali almayı bekliyoruz. Fırlatmanın ardından yaklaşık 4 ay 20 gün sonra uydu, 31 derece doğu boylamındaki yörüngesine ulaşacak. 1 ay sürecek testlerin ardından da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberleşme alanında güce güç katacak uydu ve uzay teknolojisi çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, yörüngesine fırlatacak Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle uzaydaki aktif haberleşme uydu sayının 4'e çıkacağını kaydetti.

- "Türksat 5B'nin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı"

Türksat 5B'nin yapım çalışmaların da sona yaklaşıldığı müjdesini de veren Karaismailoğlu, 42 derece doğu yörüngesine gönderecek Türksat 5B ile de Türkiye'nin Ka-bant kapasitesini artıracaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Türksat 5A ve 5B'nin hizmete girmesiyle Türkiye'nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için yeni frekans hakları elde edileceğini bildirdi.

Yerli ve milli uydu 6A'nın da uzay vatanında yerini alacağı günlerin yakın olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Medarıiftiharımız Türksat 6A'yı 2022'de tamamlayarak uzaya göndermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türksat 6A'nın üretiminin, mühendislik modeliyle uçuş modelinin entegrasyon faaliyetlerinin eş zamanlı olarak devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, kendi uydusunu yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız." dedi.

Karaismailoğlu, tüm ulaşım ve iletişim yatırımlarında dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak, ülkenin ve milletin layık olduğu, refah ve huzur içindeki yarınları inşa edeceklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın
08 Ocak 2021 10:39		 Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı
08 Ocak 2021 06:40
Türksat 5A uydusu, uzaya fırlatıldı
08 Ocak 2021 05:22		 2020'ye damga vuran 10 bilimsel buluş belli oldu
07 Ocak 2021 21:22
Verilerini Facebook'la paylaşmayan WhatsApp kullanamayacak
07 Ocak 2021 14:10		 TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım
07 Ocak 2021 12:55
Yerli insansız kara aracı Baybars, 'tekerlekli modüler sistemi' ile engel tanımıyor
06 Ocak 2021 16:49		 Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılacak
05 Ocak 2021 11:53
TÜBİTAK, bilim ve teknolojiyle dolu bir yılı geride bıraktı
05 Ocak 2021 11:15		 'Kopyala yapıştır'la yapay zeka gelişmez
05 Ocak 2021 08:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı11:33 - Gaziantep'te evinde 6 el bombası, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı11:32 - Gram altın 446 lira seviyelerinde11:31 - Altın üretiminde bu yıl yine rekor bekleniyor11:24 - AVM'ler, salgında buluşma mekanı ve yaşam alanı oldu11:20 - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
11:16 - Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi11:15 - Kobani iddianamesi tanıkları HDP'lilerin PKK bağını anlattı11:14 - Aile Bakanlığından dezavantajlı hanelere destek11:12 - LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı11:05 - Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi10:52 - İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
10:49 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi10:39 - Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın10:39 - Soylu: Devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız10:36 - Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı10:29 - Hamsinin yerini barbun aldı
10:23 - Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
AYM kararına uymayan hakimlere disiplin cezası
Otogarda iğrenç tuzak! Zorla uyuşturucu içirip tecavüz etti
Asiltürk görüşmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi
Kumar sitesi reklamı yapan Youtuber Kafalar'a 5 yıl hapis istemi
Belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 27 kişiye gözaltı
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokağa çıkma cezasının iptal edilmesi 2
Bugün olanlar 2
beyaz telefon filmleri 1
askerlik 3
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 1
cankurtaran 3
uzak durulacak insan tipleri 4
Ortalama bir amerikalının evi 2
nefret söylemi 3
batarken güneş 2
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 33 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Yenipazar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Evciler Taşımacılık Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam