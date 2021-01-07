Ağır hasta sayısı her geçen gün azalıyor
Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.
|07 Ocak 2021 19:23
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Sağlık Bakanlığı 07 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 201 oldu, 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız. ' ifadelerini kullandı.
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