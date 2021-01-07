Elazığ'da depremzedeler modern konutlarına kavuşuyor
|07 Ocak 2021 19:06
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Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Abdullahpaşa Mahallesi'nde 1. etapta yapımı tamamlanan 146 konuttan 117'si için İl Özel İdaresi'nde kura çekim töreni düzenlendi.
Vali Erkaya Yırık, törendeki konuşmasında, depremzedeler için yapılan konutlardan bitenleri zaman kaybetmeden teslim ettiklerini söyledi.
Yırık, deprem gibi genel durumu etkileyen bir afeti yaşayan vatandaşların, sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda mağduriyetine rağmen devletine sadakati, vatanperverliği, fedakarlığıyla, bu çalışmaların hızlı şekilde devam etmesine, bitmesine katkı sağladığını dile getirdi.
Yapılan konutların son derece konforlu olduğunu anlatan Yırık, şöyle konuştu:
"Devletimiz, insanımızın içerisinde müreffeh bir hayat süreceği, güvenle yaşayabileceği, çevresi, donatıları, sosyal alanları ve diğer imkanlarıyla gerçekten güzel konutlar yaptı. Bunlar bitti, vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde TOKİ, son yıllarda yaptığı ve dünyada benzeri olmayan böylesine güzel konutları vatandaşımızın hizmetine sundu."
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