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Türkiye otomotiv pazarında 2020'nin lideri belli oldu

Türkiye binek ve hafif ticari toplam otomotiv pazarında geçen yıl en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford markaları gerçekleştirdi.
 07 Ocak 2021 19:08
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Türkiye otomotiv pazarında 2020'nin lideri belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

Toplam satışlarda ilk 5 marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen yıl binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında ilk 3 sırada Türkiye'de üretim yapan markalar yer aldı.

Fiat, 137 bin 325 adetle satışlarda başı çekerken, ardından 101 bin 534 adetle Renault ve 92 bin 487 adetle Ford sıralandı.

Türkiye'de üretim tesisi bulunmayan Volkswagen (VW) 64 bin 776 adetle dördüncü ve Peugeot 43 bin 674 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında lider Renault

Türkiye'de geçen yıl hafif ticari hariç en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 98 bin 900 adetle Renault oldu.

Renault'yu, 92 bin 364'le Fiat ve 52 bin 740'la da VW izledi.

Toyota, bu dönemde 38 bin 958 satışla dördüncü, Peugeot da 36 bin 589 satışla beşinci sırada yar aldı.

Hafif ticaride en çok Ford satıldı

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise geçen yıl 64 bin 891 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 44 bin 961 satışla Fiat ve 12 bin 36 adetle de VW izledi.

Bu dönemde Peugeot 7 bin 85'le en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü, Citroen de 5 bin 226 adetle beşinci oldu.

C segment tercih edildi

Öte yandan, otomobil pazarında segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 87,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle yüzde 63, B segmenti otomobiller de 146 bin 821 adetle yüzde 24,1 pay aldı.
Anadolu Ajansı
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