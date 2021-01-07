Ağrı Dağı Milli Parkı kış güzelliğiyle göz kamaştırıyor
Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı, seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.
|07 Ocak 2021 19:09
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Iğdır ve Ağrı sınırındaki Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.
Bölgedeki ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu milli parkta güzel manzaralar oluştu.
Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan bölge, drone ile havadan görüntülendi.
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