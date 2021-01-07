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Sümela Manastırı yeni turizm sezonuna hazırlanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Sümela Manastırı'nın bulunduğu Altındere Vadisi'nde turizm sezonuyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçiler için yeme içme ve dinlenme mekanları oluşturacaklarını ifade etti.
 07 Ocak 2021 19:37
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Sümela Manastırı yeni turizm sezonuna hazırlanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olması nedeniyle turizme ayrı önem verdiklerini belirtti.

Bu anlamda Altındere Vadisi ve Sümela Manastırı'nın büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zorluoğlu, vadide büyük bir trafik ve ulaşım keşmekeşi olduğunu, bunun bütünüyle önüne geçecek tedbirleri aldıklarını, gerek otobüsler gerek normal araçlar için iki büyük otopark alanı oluşturduklarını bildirdi.

Zorluoğlu, ziyaretçilerin son derece modern şartlarda hazırladıkları otoparklarda araçlarını park edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerimizi minibüslerle çok daha konforlu ve güvenli şekilde, ring biçiminde bir ulaşım sistemiyle bu bölgeye götüreceğiz ve daha sonra da yine kendi araçlarının bulunduğu otoparklara geri getireceğiz. Böylece buradaki trafik keşmekeşi büyük oranda ortadan kalkmış olacak. Bunu yaparken transit olarak Çakırgöl ve yukarıdaki yaylalara, köylere gidecek vatandaşlarımız için de gerekli tedbiri düşündük. Sorun yaratmayacak yeni bir yolu oluşturmuş oluyoruz."

Altındere Vadisi'nde ziyaretçilerin güzel vakit geçirmesini sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçireceklerine işaret eden Zorluoğlu, "Hayata geçirmeye çalıştığımız bir başka önemli projemiz, kır kahvesi, kır lokantası ve yine ziyaretçi merkezi şeklinde büyük bir yatırım. Turizm sezonuyla birlikte orayı hizmete açtığımızda, yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz için çok güzel yeme içme ve dinlenme mekanları oluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, Sümela Manastırı'nın şu anda UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını anımsatarak, "Başlattığımız süreçle önümüzdeki yıllarda Sümela Manastırı'nın Dünya Mirası Listesi'ne alınmasıyla ilgili çalışmayı tamamlayacağız ve Sümela Manastırı artık dünyada çok daha bilinen, ziyaretçilerin gelmeyi daha çok arzu edecekleri bir destinasyon haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Teleferik projesi

Teleferik projesine de değinen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"İki duraklı olacak şekilde hazırlanan teleferik projemiz tamamlandı. Birinci ayağı otopark bölgesinden, yani vadinin içerisinden başlıyor ve Sümela'ya uzak ancak yüksekçe bir noktaya ulaşıyor. Projede o alanda seyir terasları, yeme içme mekanları, yürüme alanları var. Yani sizi ormanın içine götürüyor. İkinci ayağı ise Sümela'ya yakın bir noktaya sizi taşıyor. Birinci durağında bambaşka güzellikler sunan manzara, seyir terasları, yürüme yolları, restoranlar gibi çok rahatlıkla 3-4 saat vakit geçirebileceğiniz bir alan olacak. Tekrar teleferiğe binip oradan ikinci ayak dediğimiz Sümela Manastırı'na oldukça yakın bir noktada sizi indiriyor ve oradan Sümela'ya gidiliyor."

Tamamlanan yaklaşık 100-150 milyon lira maliyetli proje için yatırımcı arayışında olduklarını belirten Zorluoğlu, birkaç ciddi yatırımcı firmayla temas halinde bulunduklarını bildirdi.

Kovid-19 salgını sürecinden yatırımcıların etkilendiğini ve ihalenin geciktiğini kaydeden Zorluoğlu, "Dolayısıyla ümit ediyoruz, 2021 yılının ilk 6 ayında bu ihaleyi gerçekleştiririz. Projeyi, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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