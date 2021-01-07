Bağcılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
|07 Ocak 2021 19:38
|+Aa- Yazdır
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye iştiraki Başak AŞ bünyesindeki 1525 çalışanı için Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İmza törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ve işçi temsilcileri de katıldı. Sözleşmede, Kanun Hükmünde Kararname'den (KHK) sonra oluşan ekonomik farklılıkları düzenlemek amacıyla önemli oranlarda iyileştirmelere yer verildi.
Asgari ücet 3 bin 870 lira oldu
İmzalanan sözleşmeye göre, 1525 kişiden oluşan personel maaşlarına yüzde 6 ile yüzde 63 arasında değişen oranlarla zam yapıldı. Ortalama olarak yüzde 16,22'lik oranda artış olurken asgari ücret ise 3 bin 870 TL olarak belirlendi. Ayrıca geriye dönük 6 aylık farkın da ödeneceği açıklandı.
Çalışanların bütün haklarını en iyi şekilde verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ücretlerde önemli oranda artışlar yaptıklarını kaydetti.
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise işçiler için güzel bir sözleşmeye imza attıklarını ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi
08 Ocak 2021 11:16
|'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
08 Ocak 2021 00:52
|4 doğal sit alanıyla ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı
08 Ocak 2021 00:45
|TPAO'nun gayrisafi hasılatı hazineye aktarılmayacak
08 Ocak 2021 00:36
|Sayıştay, ihraç ettiği denetçinin itirazını karara bağladı
08 Ocak 2021 00:28
|Hamsi avı 10 gün süreyle durduruldu. İşte sebebi
07 Ocak 2021 23:50
|Trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi
07 Ocak 2021 22:49
|GSB'den görevde yükselme tercih duyurusu
07 Ocak 2021 22:05
|EGM, yılbaşındaki trafik denetimleri sonuçlarını açıkladı
07 Ocak 2021 22:04
|İstanbul trafiğindeki akılalmaz görüntülere emniyetten önlem
07 Ocak 2021 20:47