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DSÖ'den 'Avrupa'da önlemler yoğunlaştırılsın' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türünün 22 Avrupa ülkesinde tespit edildiğini belirterek, "kritik eşikteki" kıtada halk sağlığı önlemlerinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.
 07 Ocak 2021 20:06
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DSÖ'den 'Avrupa'da önlemler yoğunlaştırılsın' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türünün 22 Avrupa ülkesinde tespit edildiğini belirterek, "kritik eşikteki" kıtada halk sağlığı önlemlerinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, 2020'de Avrupa'da 26 milyon kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğini, 580 bin kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Avrupa bölgesinde 230 milyon kişinin 2021'e "tam karantina (kapatma)" altında girdiği bilgisini paylaşan Kluge, gelecek haftalarda daha fazla ülkenin karantina önlemlerini açıklayacağını ifade etti.

"DSÖ'nün bu virüsle ilgili ilk haber bülteninden bir yıl sonra, elimizde yeni araçlar ve çok daha fazla bilgi var." diyen Kluge, bununla beraber Kovid-19'un hızla yayılan türünün salgınla mücadelede yeni zorluklar getirdiğine dikkati çekti.

Kluge, bulaşıcı tüm virüsler gibi Kovid-19'un da zamanla "değişime uğradığını" ifade etti.

Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün Avrupa'da 22 ülkede tespit edildiğini vurgulayan Kluge, kıtanın salgınla mücadelede "kritik bir eşikte" olduğu uyarısında bulundu.

Mutasyona uğramış türe karşı halk sağlığı önlemlerinin yoğunlaştırılması çağrısı yapan Kluge, "Bu endişe verici bir durum. Yani kısa bir süre için (şimdiye kadar) yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kluge, maske takılması, fiziksel mesafeye uyulması ve el hijyeni gibi "herkesin aşina olduğu" tedbirlere daha sıkı uyulması gerektiğinin altını çizdi, bu önlemlerin "yeterli test, karantina, izolasyon ve aşılama" ile birleştiğinde herkesin "işine yarayacağını" dile getirdi.

- "Aşıların etkinliğinde herhangi bir azalma olmayacak"

DSÖ Avrupa Direktörlüğü uzmanlarından Dr. Catherine Smallwood ise onaylanan Kovid-19'un hızla yayılan türüne karşı mevcut aşıların işe yarayacağına dair "umut verici kanıtlar" olduğunu vurguladı.

Smallwood, "Halihazırda, ortaya çıkan türlerin herhangi birine karşı, aşıların etkinliğinde herhangi bir azalmaya neden olacağına dair hiçbir kanıt yok." diye konuştu.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıklamıştı.

Virüsün İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülmesi üzerine Türkiye gibi birçok ülke İngiltere ve bu ülkelerle uçuşları geçici olarak durdurmuştu.
Anadolu Ajansı
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