ABD'de öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı
|07 Ocak 2021 20:11
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ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kongredeki olaylar sırasında polisin ateş açması sonucu hayatını kaybeden kadının 12 yılık eski bir Hava Kuvvetleri askeri olduğunu açıkladı.
Hava Kuvvetleri, ismini Ashli Elizabeth McEntee olarak açıkladığı kadının 12 yıllık askerlik görevini kasım 2016'da Ulusal Muhafız Hava Kuvvetlerine ait Dyess Hava Üssünde noktaladığını duyurdu.
35 yaşındaki McEntee'nin en son 5 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse bizi durduramaz. Fırtına geliyor ve 24 saatten az bir süre sonra DC'ye inecek. Aydınlık için karanlık." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
ABD Kongresi, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti
Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.
Polisle göstericiler arasında arbede yaşanmış, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.
Çıkan çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
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