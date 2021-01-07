Menemen'e vali yardımcısı başkan vekili olarak atanacak
|07 Ocak 2021 20:13
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen Belediye Başkan Vekili'nin belirleneceği kura çekiminin ikinci kez yapılamaması üzerine, bu işlemi gerçekleştirmek amacıyla bir vali yardımcısını başkan vekili olarak görevlendireceklerini söyledi.
Köşger, AA muhabirine, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsattı.
Belediye Kanunu'na göre tutuklanma işleminin ardından rutin sürecin işlediğini hatırlatan Köşger, başkan vekili seçiminin son tura kadar devam ettiğini, eşitlik bozulmadığı için de kura çekiminin yapıldığını dile getirdi.
Adaylardan birinin kura çekimine itiraz ettiğini vurgulayan Köşger, şöyle konuştu:
"İdari yargı da kuranın yürütmesini durdurdu. Dolasıyla Menemen Belediyesine kuranın yenilenmesiyle ilgili bir yazı yazdık. Belediye meclisi pazartesi günü toplanamadı. Bugün toplanıp idari yargı kararıyla yenilenmesi gereken kurayı yapmama kararı almışlar. Bu durumda Belediye Kanunu'nun 46. maddesini uygulayacağız. Bir vali yardımcımızı başkan vekili olarak görevlendireceğiz. Önümüzdeki hafta pazartesi veya salı günü meclisi başkan vekili kurasının yenilemek için toplantıya çağıracağız."
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