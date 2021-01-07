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'Covid 19, aşılamayla birlikte çiçek hastalığı gibi yok olacak'

Koronavirüs vakalarında alınan önlemler ve vatandaşların tedbirlere uymasıyla son günlerde ciddi bir düşüş yaşandığını söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "1970'li yıllarda çocuklar çiçek hastalığından hayatını kaybediyordu. Aşının bulunmasıyla birlikte çiçek hastalığı dünya üzerinden yok oldu. Aşı çalışmalarının başarılı olmasıyla birlikte kovid, tarihe gömülmüş bir pandemi olarak tarihteki yerini alacak. O nedenle mümkünse aşı karşıtları bu dönemde hiç konuşmasın" dedi.
 07 Ocak 2021 20:36
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'Covid 19, aşılamayla birlikte çiçek hastalığı gibi yok olacak'

Toplumun kendi haline bırakılması halinde yüksek düzeyde bulaşıcılık gösteren koronavirüs vakalarının ciddi oranda yükseldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Kovidin virüs bulaştırma katsayısı ya da kısa adıyla R0 indeksi, bu süreçte dünyanın bir çok yerinde 4'e, 6'ya çıktı. Örneğin İngiltere'de R0 indeksi 2 civarındaydı. Yani bin kişi, 25 bin kişiyi hasta edebiliyordu. Alınan sıkı izolasyon önlemleri ile bu sayıyı 0,5'lere kadar indirmeyi başardılar. Yani bin kişi 2 bin 500 kişiyi enfekte etmeye başladı. Bu tür solunumla bulaşan hastalıklarda kişilerin kendilerini koruması çok önemli" diye konuştu.

POZİTİF VAKALARDA TEK HANELİ ORANLARA GERİLEDİK

Türkiye'de Kasım ayında çok yüksek seyreden Covid-19 vakalarının, 2021'in ilk haftasında çok ciddi bir düşüş yaşadığını belirten Prof. Dr. Sakarya, "Şu kadarını söyleyebilirim; laboratuvara gelen örnek sayısı bile yüzde 50'nin altına indi. Pozitif çıkma oranları yüzde 30'lardan tek haneli rakamlara indi. Bu sonucun iki sebebi var. Alınan önlemler etkili ama bir yere kadar. Bu önlemler bu kadar hızlı bir düşüşe neden olmaz. Çünkü hafta içi normal hayat kaldığı yerden devam ediyor. Asıl sebep, koronavirüs rakamlarının topluma deklare edilmesi oldu. İnsanlar tehlikenin farkına vardı ve maske, mesafe, hijyen kurallarına çok daha dikkat etmeye başladı. Bu önlemlerle vaka sayılarını bu kadar düşürebiliyorsak, aşılamayla sayılar çok daha aşağı çekilebilir" dedi.

AŞI KARŞITLARI LÜTFEN SUSSUN

Kısa süre sonra Türkiye'de aşılama çalışmalarının sağlık çalışanlarından başlayarak süreceğini vurgulayan Prof. Dr. Sakarya, "Çok önemli bir ricam var; Aşı karşıtları bu dönemde hiç konuşmasın. Mutlaka karşı olacaklarsa da kendi kendilerine karşı olabilirler. Bu konuda etkili kişilerin çok konuşmaması gerekiyor. Aşının ne inançsal ne de tıbbi zararlılık açısından karşı olunacak bir yönü yok. Bunun yanında dünyadaki bir çok hastalığın yok olmasına neden olur. Yüz senede bir gelen pandemiyi tarihe gömecek olan şey aşı olacaktır. Virüs eğer insanda konak bulamazsa, bulunduğu ortamı ve dünyayı terk edebilir. Örneğin çiçek hastalığı da böyleydi. 1970'li yıllarda çocuklar çiçek hastalığından hayatını kaybediyordu. Aşının bulunmasıyla birlikte çiçek hastalığı dünya üzerinden yok oldu. Aşı çalışmalarının başarılı olmasıyla birlikte kovid, tarihe gömülmüş bir pandemi olarak tarihteki yerini alacak. Virüslerin yaşaması için hedefteki hücreyi enfekte etmesi gerekiyor, o nedenle virüsleri iyi kontrol eder ve bizlere bulaşmasını ya da konak olarak kalmasını engellersek, bir süre sonra tüm dünya olarak Covid-19'dan kurtulabiliriz" şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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