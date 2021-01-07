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Hukuk bürosunda senet yırttı, gasp suçundan tutuklandı

Denizli'de bir hukuk bürosunda borçuna karşı hazırlanan 31 bin liralık senedi fotoğrafını çekme bahanesiyle aldıktan sonra yırtıp cebine koyan Fırat Kıy (30) tutuksuz yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında 'gasp' suçundan tutuklandı.
 07 Ocak 2021 20:39
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Pastane sahibi Fırat Kıy, 10 Temmuz 2019 günü, Avukat Erdem Erdinç Erbeyin'in Sırakapılar Mahallesi'ndeki hukuk bürosuna gitti. İddiaya göre, Kıy, sekreter Sevilay Demirci'den, avukat Erbeyin'in adı açıklanmayan alacaklı müvekkili için hukuk bürosunda bulundurduğu 31 bin liralık senedi, fotoğrafını çekeceğini söyleyerek istedi. Sekreter Demirci'nin senedi vermek istememesi üzerine Kıy, tehditler savurmaya başladı. Korkan Demirci, senedi, çekmeceden çıkarıp, masanın üzerine koydu. Kıy, fotoğrafını çektiği senedi yırtıp, cebine koydu. Ardından da hukuk bürosundan çıktı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafında kaydedilirken, avukat Erbeyin, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'SENEDİ YIRTTIM KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM'

Fırat Kıy hakkında 'Konutta bir senedi vermeye mecbur etmek suretiyle yağma' iddiasıyla Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hakkında 16 yıla kadar hapis cezası istenen Kıy, 28 Aralık günü görülen 3'üncü duruşmada, senedi borcu olmadığı için yırttığını öne sürerek, tehdit iddialarını kabul etmedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Kıy'ı 'gasp' suçundan tutukladı.

OLAYDAN 1.5 YIL SONRA TUTUKLANDI

Avukat Erdem Erdinç Erbeyin, sanığın hukuk bürosuna gelerek sekreterden borçlu olduğu senedi fotoğrafını çekme bahanesiyle istediğini anlatarak, "Önce tehdit ediyor. Sekreter bunun üzerine korkuyor ve senedi veriyor. Senedi yırttıktan sonra da tehdide devam ediyor. Yırttığı kağıt parçalarını cebine koyup, kaçıyor. Burada yağma suçunun oluştuğu açık. Hem biz hem de Denizli Barosu Avukatlık Hakları Merkezi, Fırat Kıy'dan şikayetçi oldu. Kararın, örnek olmasını ve tüm meslektaşlarıma yapılan saldırıların bir karşılığı olduğunu göstermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Davaya, Denizli Barosu'nu temsilen katılan avukat Salim Kutlutürk de Fırat Kıy'ın tutuklanmasının benzer olayların gerçekleşmesinin önüne geçeceğine vurgulayarak, "Bizler kamu görevi yapıyoruz. Bizlere karşı pervasızca yapılan saldırılarda, bir sanığın tutuksuz yargılanması toplumda iyi bir örnek olmayacaktı. Mahkemenin sanığı tutuklaması doğru örnek olması açısından olumlu bir karar" diye konuştu.
DHA
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