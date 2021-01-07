12 yaşındaki çocuğu kaçırdılar, 8 bin dolar fidye istediler
|07 Ocak 2021 20:41
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Esenler'de yaşayan Suriyeli ailenin 12 yaşındaki oğulları F.Y., 3 Ocak günü kaçırıldı. Polise başvuran çocuğun yakınları çocuğun kaçırıldığını kaçıran kişilerin kendilerinden 8 bin dolar fidye istediğini, fidyeyi vermedikleri taktirde de böbreklerini satmakla tehdit ettiklerini anlattı. Yine çocuğun yakını polise verdiği ifadesinde fidyecilerin çocuğun başına poşet geçirilmiş ve elleri arkadan bağlı resimlerini internette gördüklerini söyledi.
YERİ TESPİT EDİLİP KURTARILDI
Olayla ilgili çalışmalara başlayan polis ekipleri çocuğun Pendik'te boş bir evde tutulduğunu belirledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri küçük çocuğu , Pendik Çam Çeşme Mahallesi'nde elleri arkadan bağlı halde bulunarak kurtardı. F.Y. adlı çocuğu kaçıran Suriye uyruklu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında şüphelilerden birinin üzerinde bulunan bıçakta ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
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