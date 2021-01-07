İstanbul trafiğindeki akılalmaz görüntülere emniyetten önlem

EDS ARACI YERLEŞTİRİLDİ, DUBALAR UZATILDI

Avrasya Tüneli çıkış yolu, sahil yolunun tam ortasından Samatya'ya kadar transit yol olarak kullanılıyor. Akşam iş çıkışının en yoğun olan saatlerinde bile bu yolda trafik yoğunluğu olmazken, Bakırköy istikametindeki sahil yolunda özellikle Kennedy Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Akşam trafiğinde sürücüler yoğun olan sahil yolundan geri gelerek, tünelin Kumkapı mevkiindeki bağlantı yoluna giriyor. Yenikapı istikametine sahil yoluna bir bağlantı bulunuyor. Bu sapaktan içeri giriyor ve açık olan Avrasya Tüneli yolundan devam ediyor. Araçların geri geri gelmesi nedeniyle Kennedy Caddesi üzerinde bu noktada yoğunluk oluşurken, açık trafik nedeniyle Avrasya Tüneli yolunda hızlı seyreden araçları da tehlike atıyorlar. DHA'nın haberi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü önlemlerini artırdı. Sapağın bulunduğu noktaya mobil bir EDS aracı yerleştirildi. Motorize polis ekipleri de bu noktada nöbet tutarken ayrıca sapağın bulunduğu noktaya dubalar yerleştirilerek giriş yolu uzatıldı.

"ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI VE KASKOSU DAHA PAHALI YAPILMASI LAZIM"

Alınan önlemleri değerlendiren Trafik ve Ulaşım Uzmanı Suat Sarı, geri geri gelen araçlarla ilgili olarak "Gelişmiş hiçbir ülke metropolünde bu tür hız yollarının üzerinde geri dönüş yapmanıza hem müsaade edilmez hem de çok tehlikelidir. Bunu aşmak lazım yani ülkemizde trafik kültürü gelişmediği için insanlar yaptıkları hareketlerden korkmuyorlar, bunun geri bildiriminin ne olacağını pek bilmiyorlar. Bu hareketleri yapanların öğrenci ise okuluna, ailelerine, bir iş yerinde çalışıyorsa iş yerine geri bildirimi yapılması ve onların bu yanlış hareketlerinin sergilenmesi lazım. Bu araçlar eğer sigortalıysa, zorunlu trafik sigortası ve kaskosu da daha pahalı yapılması lazım. Bunu anlamak ve bildirmek lazım. Bu bildirilirse, bu insanların bu hataları toplum nezdinde sergilenirse aileler bundan haberdar olursa, iş yerleri bu yapılan hareketlerden haberdar olursa bu bir daha yapılmaz. Çünkü bunun bedellerinin çok ağır olması lazım. Yurt dışında bu hareketleri yapan sürücülere 'sosyal anarşist' diyorlar yani toplumun ahengini ve düzenini bozan insanlar olarak değerlendiriliyor. O sebeple bu hareketlere çok yüksek cezalar uygulanması lazım, tespit edilmesi lazım. Özellikle bu tip yerlerde kameralarla, EDS'lerle daha iyi denetlenmesi gerekiyor ki, bunlar fotoğraflı hale gelsin. İleride buna itiraz etmeyecek duruma gelsinler. Bunu trafik güvenliği ve kültürü açısından çok önemsiyorum" dedi.

"ÇÜNKÜ İNSANLAR BURADA BU ALIŞKANLIĞI YAPMIŞLAR"

Sarı, "Buralara bu tip insan güçlerini vermemek lazım. Artık bu işler yurt dışında elektronik kontrolle oluyor. Buraya gerekli EDS ve kamera düzenini kurmak lazım, otomatikleştirmek lazım. Çünkü insanlar burada bu alışkanlığı yapmışlar. Aynı yollardaki emniyet şeridinin işgali gibi. Elektronik kontrol yapmak lazım. Böylece en azından itiraz etmeyecek hale gelirler, fotoğraflar çekilir, başka da bir yolu yoktur ama burası gibi onlarca yer var İstanbul'da. Bunların tek tek kara nokta olarak belirlenip bu hareketleri engellemek lazım. Burada geri geri gelmenin cezası 2021 yılında uygulanacak olan cezalar çerçevesinde 1339 lira. Ama 1339 lirayı verebilecek insanlar da var. Eğer biz bu hareketi yapanların kaskolarını, zorunlu trafik sigortalarını yapmayı engellersek ve bunların bağlı bulunduğu ticari kuruluşlara geri bildirim verirsek ve toplum nazarında bunları teşhir etmemiz lazım. Bu hareketleri ancak böyle engelleyebiliriz. 2-3 bin de yapsanız bu insanlar denetlenmediği ve bu cezalar ağırlaştırılmadığı sürece bunu yapmaya devam edecekler" şeklinde konuştu.

"BUNLARI TRAFİKTEN MEN ETMEK LAZIM"

Sahil yolunda trafikte sürücüler ise, geri geri giden uyanık sürücülere tepkili. Can Polat, "Herkesin kendi kararı. Zaten kural ihlali yapan ceza yazıyorlar, kaçışı yok yani. Ben olsam yapmam herhalde, geri geri girilmez yola" dedi. Cengiz Öztopçu ise, "Bunları trafikten men etmek lazım. Bunlar normal hayatlarında da geri geri gidiyor o zaman" diye konuştu.