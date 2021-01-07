Türk Telekom, 6 ilde planlı internet kesintisi yapacak

Türk Telekom, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile gelecek iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi olacağı belirtildi.

Kesintilerle ilgili olarak yapılan açıklamada,

"Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir"

ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler: