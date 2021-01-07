Günpınar Şelalesi'nde sis ve kırağı güzelliği
Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nin çevresinde sis ve kırağı güzel görüntüler oluşturdu.
|07 Ocak 2021 21:09
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El değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi, ziyaretçilerine tabloları aratmayan manzara sunuyor.
Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nin çevresinde sis ve kırağı güzel görüntüler oluşturdu.
Günpınar Kanyonu'nun bitimindeki sarp kayalıkların arasında bulunan ve yılın dört mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünen şelale, sis ve kırağının oluşturduğu puslu havasıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.
Sisle birlikte etkili olan kırağı, şelale çevresindeki ağaç ve bitkiler üzerinde güzel görüntüler ortaya çıkardı.
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