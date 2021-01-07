EGM, yılbaşındaki trafik denetimleri sonuçlarını açıkladı
|07 Ocak 2021 22:04
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Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlaması süresince, 405 bin 38 araç ve sürücünün denetlendiğini, 72 bin 133 trafik kural ihlali belirlendiğini, 307 sürücü belgesinin geçici olarak alındığını duyurdu.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020 saat 21.00'den kısıtlamanın sona erdiği 4 Ocak 2021 saat 05.00'e kadar muhtemel trafik yoğunluğu göz önüne alınarak, şehirler arası karayollarında başta tedarik zincirini sağlayanlar olmak üzere muafiyet getirilen araçların denetlendiği belirtildi.
Bu süreçte 405 bin 38 araç ve sürücüsü denetlenirken, 72 bin 133 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı. Toplam 22 bin 778 aracın hız ihlali yaptığı, 262 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı belirlenerek, 3 bin 157 araç trafikten men edildi.
Görevliler 31 ticari araç sürücüsünün kış lastiği kullanmadığını tespit ederken, 307 sürücü belgesi geçici olarak alındı.
Açıklamada, sürücülerin ve yolcuların seyahatleri sırasında can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, trafik kurallarına uymaları istendi ve denetimlerin süreceği bildirildi.
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