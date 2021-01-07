1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

GSB'den görevde yükselme tercih duyurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanlara yönelik tercih duyurusunu yayımladı
 07 Ocak 2021 22:05
+Aa- Yazdır
GSB'den görevde yükselme tercih duyurusu

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TERCİH, YERLEŞTİRME VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucunda başarılı olan ve ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar 08 Ocak - 14 Ocak 2021 (Saat 17.00) tarihleri arasında tercihlerini yapabileceklerdir.

1. TERCİH İŞLEMLERİ

Sınav sonucunda başarılı olan ve ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar tercih yapacaktır.
Adaylar, GSBNET sistemi üzerindeki kişisel sayfalarında yer alan Sınav Bilgisi başlığı altından tercihlerini yapabilecektir.
Adaylar Sınav Bilgisi başlığı altında yer alan "Tercih Yap" butonunu kullanarak tercih sayfasına erişim sağlayacaktır.
Adaylar tercih ekranında unvanlar için belirlenmiş illerden en fazla 25 (yirmi beş) tercih yapabilecektir.
Yurt Müdürü, 3'üncü ve 5'inci derece Yurt Müdür Yardımcısı unvanlarında tercih yapmaya hak kazanan adaylar cinsiyetlerine göre açılacak kontenjanlara tercih yapacaktır.
Adaylar tercih ekranında "Yapmış olduğum tercihlere yerleşememem halinde boş kalan kontenjanlardan herhangi birine Bakanlıkça re'sen yerleştirilmek istiyorum." veya "Re'sen yerleştirmeyi kabul etmiyorum. Tercihlerime yerleşememem halinde atamamın yapılmayacağını kabul ediyor ve hakkımdan feragat ediyorum." seçeneklerinden birini işaretleyeceklerdir.
Adaylar yapmış oldukları tercihleri onaylayacaklardır. Onaylamadan sayfadan çıkılması halinde tercihler kaydedilmeyeceğinden tercih yapılmamış sayılacaktır.
Adaylar tercih süresinin son gününe kadar tercihlerinde değişiklik yapabilecektir. Ancak her değişiklik sonrası onaylama işlemi yapılması gerekmektedir.
Tercih yapmayan adayların yerleştirme ve atama işlemi yapılmayacaktır.
Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan tercihler kabul edilmeyecektir.
Tercih işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
2. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yerleştirmeler adayların tercih formundaki tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
Yerleştirme sonuçları GSBNET sistemi üzerindeki kişisel sayfalarından daha sonra ilan edilecektir.
3. ATAMA İŞLEMLERİ

Yerleştirmesi yapılan adayların yerleştikleri illere ve unvana atamaları yapılacaktır.
Yapmış oldukları tercihlerin haricinde bir yere Bakanlıkça re'sen yerleştirilmek istemeyen adaylar, tercihlerine yerleşememeleri durumunda atama hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Adaylar atamalarının yapılmasından sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62'nci maddesinde belirtilen süreler içinde göreve başlayacaklardır.
Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63'üncü maddesi gereğince iptal edilecektir.

* Unvanlara göre tercih illeri ve kontenjan listesine ulaşmak için tıklayınız.

İlgililere ilanen duyurulur.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi
08 Ocak 2021 11:16		 'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
08 Ocak 2021 00:52
4 doğal sit alanıyla ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı
08 Ocak 2021 00:45		 TPAO'nun gayrisafi hasılatı hazineye aktarılmayacak
08 Ocak 2021 00:36
Sayıştay, ihraç ettiği denetçinin itirazını karara bağladı
08 Ocak 2021 00:28		 Hamsi avı 10 gün süreyle durduruldu. İşte sebebi
07 Ocak 2021 23:50
Trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi
07 Ocak 2021 22:49		 EGM, yılbaşındaki trafik denetimleri sonuçlarını açıkladı
07 Ocak 2021 22:04
İstanbul trafiğindeki akılalmaz görüntülere emniyetten önlem
07 Ocak 2021 20:47		 Kapıkule'de 'PCR testi' uygulaması devam ediyor
07 Ocak 2021 19:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:52 - KKTC'de aynı aileden 3 kişi evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti11:51 - 'İyi Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' sözü Belediye Meclisi'ni karıştırdı11:37 - 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı11:33 - Gaziantep'te evinde 6 el bombası, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı11:32 - Gram altın 446 lira seviyelerinde11:31 - Altın üretiminde bu yıl yine rekor bekleniyor
11:28 - Vuhan'daki salgında hiçbir belirti göstermeyen on binlerce kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir11:24 - AVM'ler, salgında buluşma mekanı ve yaşam alanı oldu11:20 - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi11:16 - Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi11:15 - Kobani iddianamesi tanıkları HDP'lilerin PKK bağını anlattı11:14 - Aile Bakanlığından dezavantajlı hanelere destek
11:12 - LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı11:05 - Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi10:52 - İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu10:49 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi10:39 - Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın
10:39 - Soylu: Devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
AYM kararına uymayan hakimlere disiplin cezası
Otogarda iğrenç tuzak! Zorla uyuşturucu içirip tecavüz etti
Asiltürk görüşmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi
Kumar sitesi reklamı yapan Youtuber Kafalar'a 5 yıl hapis istemi
Belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 27 kişiye gözaltı
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
07.01.2021 fenerbahce vs alanyaspor maçı 3
coronanın 2.dalgasında çocuklarda vakaların artması 1
gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz 2
kamyon arkası yazıları 1
bitmeyen pil 1
boğaziçi'nden gezi çıkaramayacaksınız 3
pandemofobi 2
fıkra 2
vatandaşa cart curt yok 2
sözlüğümüzdeki toplam konu ve toplam entry sayısı 1
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 33 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Yenipazar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Evciler Taşımacılık Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam