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İzmir Büyükşehir önünde eğitimcilerden 'daimi iş' eylemi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda taşeron firma ile sözleşme yapılarak çalıştırılan eğitimciler, kalıcı iş istedikleri gerekçesiyle belediye hizmet binası önünde eylem başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslerini duyurana kadar eyleme devam edeceğini söyleyen eğitimciler, Başkanım duy sesimizi, İş ver, el ver, ses ver başkanım sloganları attı.
 07 Ocak 2021 22:27
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İzmir Büyükşehir önünde eğitimcilerden 'daimi iş' eylemi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda taşeron firma ile sözleşme yapılarak çalıştırılan eğitimciler, kalıcı iş istedikleri gerekçesiyle belediye hizmet binası önünde eylem başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslerini duyurana kadar eyleme devam edeceğini söyleyen eğitimciler, Başkanım duy sesimizi, İş ver, el ver, ses ver başkanım sloganları attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda taşeron firma ile yapılan sözleşme çerçevesinde geçici olarak çalıştırılan öğretmenler, kalıcı iş istedikleri için Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı içinde bulunan Belediye Hizmet Binası önünde eylem başlattı. Taşeron firma ile sözleşmeleri bittiği için yeni yıla işsiz giren öğretmenler, daimi iş isteyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslerini duyurana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi. Bina önünde sesini duyurmaya çalışan grup, alkışlar eşliğinde Başkanım duy sesimizi, İş ver, el ver, ses ver başkanım sloganları attı.

'DÜZENLİ GELİRİMİZ YOK'

2015 yılından beri meslek fabrikası bünyesinde çalıştığını söyleyen muhasebe öğretmeni Sevda Anlı, Daimi iş, daimi sigorta diyerek burada toplandık. Başkanımızın sesimizi duymasını, taşeron sistemine son vermesini istiyoruz. Başkanımız sesimizi duyana kadar burada eylemlerimize devam edeceğiz. Taşeron sisteminin bitmesini, devamlı işi ve güvenceli geleceği istiyoruz. Yılın her günü, her saati meslek fabrikası şubelerinde öğrencilerimize özgürce ders anlatmak istiyoruz. Hepimiz öğretmeniz ve branşlarımız farklı. Hepimiz yüzlerce öğrenci yetiştirdik ve hayata kattık. Başkanımızdan bizleri de hayata katmasını istiyoruz. Yarın ders açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Hiçbir öğretmenimiz maaş almıyor. Düzenli bir gelirimiz yok dedi.

'SESİMİZİ DUYURANA KADAR BURADAYIZ'

Pasta, aşçılık ve barista öğretmeni Ercan Turan, 5 yıldır devam eden bir çalışma rutinimiz var. Bu 5 yıllık süre içerisinde biz hep taşeron firma ile, saat başına ücret alarak çalıştık. Başkanımızdan daimi iş, daimi sigorta talep ediyoruz. Sesimizi duyurmak için toplandık. Sesimizi duyurana kadar burada kalacağız diye konuştu.

El sanatları ve giyim öğretmeni Özlem Uçak, Tek talebimiz daimi iş ve sigorta sahibi olmak. Geleceğimizi görebilmek istiyoruz onun dışında herhangi bir şey istemiyoruz. Yerimizden ve öğretmenlikten çok memnunuz. Meslek sahibi yapıyoruz ama meslek sahibi değiliz diye konuştu.

?İSTİHDAM TAAHHÜDÜNDE BULUNMADIK?

Öte yandan belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada hiçbir eğitmene İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam taahhüdünde bulunulmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi

Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğümüz, 13 kurs merkezinde sektör talepleri doğrultusunda istihdama yönelik mesleki ve teknik kurslar açmaktadır. Açılan kurslar statik bir yapıda devam etmemektedir. Bir yıl açılan kurs sonraki yıl talep oluşmaması halinde tekrar edilmemekte, sektörün ihtiyaç duyduğu farklı branşlarda kurslar açılmaktadır. Bu nedenle kurslarda görev yapacak eğitmenlerin temininde, tam zamanlı çalışma yerine talep gören kurslara yönelik eğitmen temini şeklinde bir yöntem uygulanmaktadır. Yapılan eğitim hizmet alımı ihalesine göre yüklenici, şartnamede belirtilen özelliklere uygun eğitmenleri belirlemekte, idarenin uygun görmesi üzerine eğitimler başlamaktadır. Bununla birlikte pandemi nedeniyle kursları kapanan, işsiz kalan eğitmenlerin mağdur edilmemesi için bu süreçte çalışmak isteyen eğitmenlere istihdam sağlanmış ve bu zorlu dönemde mağduriyetleri giderilmiştir. Yoğunluk yaşanan dönemlerde yapılan fazla mesai ücretleri de dahil olmak üzere hiçbir eğitmenin 1 saatlik ücret alacağı dahi bulunmamaktadır. Süreç boyunca bütün eğitmenler sağlanan imkanlardan dolayı mutluluklarını ve teşekkürlerini dile getirmişlerdir. Biz de emekleri için kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak hiçbir eğitmene İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam taahhüdünde bulunulmadığının da önemle altını çizmeyi kamuoyunu aydınlatmak adına bir görev biliyoruz.
DHA
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