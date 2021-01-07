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Koronavirüsü yenen hemşire: Lütfen kurallara uyun

KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde pandemi servisinde çalışırken koronavirüse yakalanıp, 10 gün süren tedaviyle hastalığı yenen hemşire Yeliz Doymaz (40), "Lütfen rica ediyorum; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun" dedi.
 07 Ocak 2021 22:30
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KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde pandemi servisinde çalışırken koronavirüse yakalanıp, 10 gün süren tedaviyle hastalığı yenen hemşire Yeliz Doymaz (40), "Lütfen rica ediyorum; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nin pandemi servisinde görev yapan, 2 çocuk annesi hemşire Yeliz Doymaz, 5 Eylül'de yüksek ateş ve öksürük şikayetleri üzerine çalıştığı hastanede koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Doymaz, 1 günü hastanede olmak üzere 10 gün süren tedaviyle hastalığı yendi. Görevinin başına yeniden dönen Doymaz, hastalığa yakalandığında iyileşemeyeceğini düşündüğünü söyleyerek, "Çok şükür o günler geride kaldı. Şimdi sağlıkla işimizin başındayız. Eskiye göre çok iyiyim; ama bazı etkiler kaldı. Halsizlik, baş ağrısı ve zaman zaman gıcık tarzında öksürük oluyor. Şu an hastalığa yeniden yakalanma gibi büyük bir korkum var. Yaşadığım hastalıkta en acı kısım, maske takmayan, sosyal mesafeye uymayanların yaptıklarıyla bizleri yalnız bırakılmalarıdır. Lütfen rica ediyorum bizi yalnız bırakmayın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun. Bizim de ailemiz var" ifadelerini kullandı.
DHA
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