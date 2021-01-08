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Kumar sitesi reklamı yapan Youtuber Kafalar'a 5 yıl hapis istemi

Edinilen son dakika bilgisine göre, ünlü sosyal medya fenomeni "Kafalar" grubu üyeleri, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli videolarında yasadışı sanal kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle 5'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
 08 Ocak 2021 00:01
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Kumar sitesi reklamı yapan Youtuber Kafalar'a 5 yıl hapis istemi

DİLEK YAMAN DEMİR

Paylaştıkları videolarla internet fenomeni olan 'Kafalar' grubu üyeleri Bilal H., Atakan Ö. ve Fatih Y., bir günde 100 bin TL'nin nasıl harcandığını anlatan bir video çekti. Videonun duyurusunu yapan grup, "Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL... Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs'ta güzelce ezelim?" diye yazdı.

VİDEOYU YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Youtube'da 1 milyon 280 bin takipçisi olan grubun kanalında Aralık 2016'da yayınlanan video, 4 milyon 907 bin kişi tarafından izlendi. Videoyu izleyen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamının yapıldığını belirledi. Grubun attığı tweet'lerde kumar sitesinin ismi verilirken, videoda da sitenin isminin görüntüsü yer aldı. Polis, grup üyeleri Atakan Ö., Bilal H., Fatih Y.'yi gözaltına aldı.

GRUP ÜYELERİ: 'MENAJERİMİZ YÜKLEDİ'

İfadeleri alınan grup üyeleri, videoyu menajer Arda'nın siteye yüklediğini, Bilal, Atakan ve Fatih'in Kıbrıs'a giderek video çekip ilgili sitenin reklamını yapmasına menajerleri Arda'nın aracılık ettiğini, sitenin Kıbrıs'ta olması nedeniyle yasal bir sorun yaşamayacaklarını düşündüklerini, Kıbrıs'a gittiklerini ve videoyu çektiklerini; videoda kullanılan paraların gerçek para olmadığını amaçlarının kanallarında 1 milyon aboneye ulaşmak olduğunu, amaçlarının eğlenmek olduğunu, videonun insanları yasa dışı bahis sitelerine yönlendireceklerini düşünmediklerini, videoları ne kadar çok izlenirse takipçi sayılarının artacağını, site ve yetkilileri ile alakalarının olmadığını beyan etti.

5'ER YIL HAPSİLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, grup üyeleri hakkında 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Atakan, Fatih ve Bilal'in "Kafalar" adı verdikleri sosyal medya sitesinde bir kanallarının bulunduğu, bu kanaldan video paylaşımı yaptıkları, "100.000 TL ile 1 gün geçirmek" adlı videolarında ise şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinden www.be...d.com adlı sitenin reklamını yaptıkları, grubun menajeri olan Arda'nın da videonun çekilmesi öncesinde üyelerle yaptıkları bu reklamda aracılığını yaptığı ve videoyu siteye yüklediği kaydedildi. Bu şekilde ortak suç işleme maksadıyla yasa dışı bahis oynatan bir sitenin reklamını yapan grup üyelerinin 5'er yıla kadar hapisleri isteniyor.
Sabah
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