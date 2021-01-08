Sayıştay, ihraç ettiği denetçinin itirazını karara bağladı
Sayıştay Başkanlığı, 11/12/2020 tarihinde ihraç ettiği uzman denetçi Necip Polat'ın itirazını görüştü. Başkanlık itirazı reddetti.
|08 Ocak 2021 00:28
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Sayıştay Başkanlığı, FETÖ ile iltisak ve irtibatı nedeniyle 11 Aralık 2020 tarihinde ihraç ettiği uzman denetçi Necip Polat'ın itirazını görüştü. Başkanlık, dosyadaki mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verdi.
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