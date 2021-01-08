Vali'den Gazitepe Üs Bölgesine ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, merkeze bağlı kırsalda bulunan Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret ederek bölgede görev yapan güvenlik güçlerine moral verdi.

Gazitepe Üs Bölgesi ziyaretine Vali Oktay Çağatay ile beraber, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Vali Yardımcısı Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu katıldı.

Bitlis-Baykan yolu üzerinde bulunan Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret eden Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey'den Üs Bölgesi hakkında bilgi aldı.

Üs Bölgesinde bulunan güvenlik güçleriyle bir süre sohbet eden Çağatay, "İlimizin huzuru ve güvenliği açısından çok önemli olan, Gazitepe Üs Bölgesi'nin yapımının tamamlanmasıyla teröre büyük darbe vurulacaktır. İnşallah toplumumuzla, vatandaşımızla, güvenlik güçlerimizle onlara bu bölgeyi dar edeceğiz. Bu Gazitepe Üs Bölgesinin yapımında emeği geçen İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin de emeğiniz şuan burada bulunan Jandarma Komutanlığı personeli kadar büyük. Burada gerçekten büyük işler başardık, Allah hepinizi korusun" diye konuştu.

Vali Çağatay, Üs Bölgesini gezip buradaki güvenlik güçlerinden bölge hakkında gerekli bilgileri aldıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan SkyRanger ve Kamıkaze Droneları hakkında görevli personelden bilgi alarak dronelara test uçuşu yaptırdı.

Ayrıca Çağatay Gazitepe Üs Bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü görüşerek bölge hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu ise bölgede bulunan güvenlik güçlerine ve bu üs bölgesinin yapımında emeği geçen tüm kurumlara tebriklerini iletti.