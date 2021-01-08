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TPAO'nun gayrisafi hasılatı hazineye aktarılmayacak

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının %10'unun Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesini öngören hüküm kaldırıldı.
 08 Ocak 2021 00:36
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TPAO'nun gayrisafi hasılatı hazineye aktarılmayacak

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının %10'unun Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesini öngören hüküm kaldırıldı.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme

İşte düzenlemenin atıfta bulunduğu ilgili BKK'nın birinci maddesi:

Madde 1 - Aylık gayrisafi hasılat tahakkuk tutarını (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) kapsamak kaydıyla;

a) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları (Devlet hissesi karşılığı olup yurt içinde ürettiği ve/veya alıp sattığı ham petrol ile doğalgaza ait hasılat hariç) gayrisafi hasılatının %10'u,

b) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün, seyrüsefer gelirleri hariç, mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının % 14'ü

c) Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının %10'u,

d) (Mülga bend: 07.11.2019 - 1744 s. CB. Kararı/1. md.)

en geç takip eden ayın yirmisine kadar (Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü için takip eden ayın sonuna kadar) Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenir. Ödenen bu tutarlar bütçeye gelir yazılır.

Bu maddede belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar, gecikme zammı da uygulanmak suretiyle 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
Memurlar.Net
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