4 doğal sit alanıyla ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

Mersin ili Silifke ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kepez Mağarası Doğal Sit Alanı Bakanlık oluru ile "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak,

Van ili Muradiye ilçesi sınırları içerisinde yer alan Keçikıran Sor Vadisi Doğal Sit Alanı Bakanlık oluru ile "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak,

Mersin ili Toroslar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Aslantaş Zekerce Mağarası Doğal Sit Alanı Bakanlık oluru ile "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak ve

Mersin ili Silifke ilçesi içerisinde yer alan Narlıkuyu Doğal Sit alanı Bakanlık oluru ile "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı", "Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak,

tescil edildi.

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Kepez Mağarası

Keçikıran Sor Vadisi