4 doğal sit alanıyla ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı
|08 Ocak 2021 00:45
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Mersin ili Silifke ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kepez Mağarası
Doğal Sit Alanı Bakanlık oluru ile "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı"
olarak,
Van ili Muradiye ilçesi sınırları içerisinde yer alan Keçikıran Sor Vadisi Doğal Sit Alanı Bakanlık oluru ile "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak,
Mersin ili Toroslar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Aslantaş Zekerce Mağarası Doğal Sit Alanı Bakanlık oluru ile "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak ve
Mersin ili Silifke ilçesi içerisinde yer alan Narlıkuyu Doğal Sit alanı Bakanlık oluru ile "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı", "Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak,
tescil edildi.
Karar için tıklayınız.
Kepez Mağarası
Keçikıran Sor Vadisi
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