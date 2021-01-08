'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Milyonlarca kişi genelge kapsamında uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağını merak ederken gözler gelecek olan yeni bir açıklamaya çevrildi.

Kısıtlamalarla beraber vaka sayısındaki gözle görülür düşüş gözlemlense de İçişleri Bakanlığı tarafından henüz kısıtlamaların kalktığına ilişkin yeni bir karar alınmadı.

Ancak, 15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe, pastane, lokanta gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı iddiaları da bir süredir konuşulanlar arasındaydı.

"GEVŞEME İÇİN HENÜZ ERKEN"

Candaş Tolga Işık'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre; restoran, kafe, pastane gibi iş yerlerinin HES koduyla açılması gibi bir gevşemenin henüz olmadığını bilgisini paylaştı. Işık, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Az önce hükümet kaynaklarına 15 Ocak'ta restoran, kafe, vb. mekanların HES kodu şartıyla açılacağı iddiasını sordum, 'Şu an için böyle bir karar yok. Gevşeme için henüz erken' dediler"