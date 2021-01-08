Denizli'de art arda depremler meydana geldi
Denizli'de 1 saat içerisinde meydana gelen 3.5, 1.5, 3.6 ve 1.7 büyüklüğündeki 4 depremin ardından saat 04.31'de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem daha yaşandı
|08 Ocak 2021 06:35
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Denizli'de saat 03.21'de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.
Bu depremden 8 dakika sonra merkez üssü Kocadere Mahallesi olan 1.5 büyüklüğünde hafif, saat 03.46'da ise yine merkez üssü Irganlı olan 3.6 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha yaşandı.
Bu depremlerin ardından saat 04.31'de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem daha yaşandı.
Depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi. Art arda meydana gelen depremde kısa süreliğine korku ve panik yaşandı.
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