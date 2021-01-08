Trump'tan göstericilere sert tepki!
|08 Ocak 2021 03:37
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Twitter hesabını açtıktan sonra ilk kez tweet atan Trump, Kongre binasına giren göstericilerin Amerikan demokrasisini kirlettiğini söyledi.
ABD Başkanı şiddet olaylarına karışanların 'bunun hesabını vereceğini' söyledi.
Trump, 20 Ocak'ta sakin bir görev devri gerçekleşeceğini belirterek, başkanlık günlerinin hayatının en gururlu yılları olduğunu kaydetti.
6 Ocak'ta Kongre binasının basılması sonrası 5 kişi hayatını kaybetmişti. Polis şu ana kadar olaylara karışan 68 kişiyi tutukladı. Bu kişiler hakkında isyan ve ayaklanma suçlarından işlem yapılabileceği söylendi.
Trump'ın 20 Ocak'ta görev süresi dolmadan 25. Madde'ye dayanılarak görevden alınması için hem Demokratlar hem de bazı Cumhuriyetçiler tarafından çağrı yapıldı ancak kendisinde bu yetki bulunan Başkan Yardımcısı Mike Pence bu çağrıyı reddetti.
Olayların ardından Ulaştırma Bakanı Chao dahil birçok Beyaz Saray yetkilisi istifa etti.
Baskında güvenlik zaafiyetlerinin de soruşturalacağı belirtilirken, Kongre Polis Şefi de istifasını verdi.
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