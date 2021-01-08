1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türksat 5A uydusu, uzaya fırlatıldı

Türksat 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatıldı.
 08 Ocak 2021 05:22
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türksat 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun haziran ayında fırlatılmasının planlandığını bildirdi.

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve beraberindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde düzenlenen törende izledi.

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.

Türkiye saatiyle 04.28'de yapılacağı planlanan uydunun fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05.15'de gerçekleşti.

- 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek

İstasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek uydu, daha sonra "31 derece doğu" yörüngesine yerleşerek faaliyetlerine başlayacak.

Uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak.

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, haberleşme uydusu Türksat 5A'nın da fırlatılmasıyla 4 olacak.

- 12 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girecek

Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında 9 Kasım 2017'de imzalanan sözleşmenin ardından üretimine başlanan Türksat 5A uydusu, manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak.

Şu anda hizmet veren haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunacak Türksat 5A, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Yeni "Ku" frekans bandına sahip bir uydu olan Türksat 5A, 12 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girecek.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın
08 Ocak 2021 10:39		 Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı
08 Ocak 2021 06:40
2020'ye damga vuran 10 bilimsel buluş belli oldu
07 Ocak 2021 21:22		 Bakan Karaismailoğlu: Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız
07 Ocak 2021 18:56
Verilerini Facebook'la paylaşmayan WhatsApp kullanamayacak
07 Ocak 2021 14:10		 TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım
07 Ocak 2021 12:55
Yerli insansız kara aracı Baybars, 'tekerlekli modüler sistemi' ile engel tanımıyor
06 Ocak 2021 16:49		 Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılacak
05 Ocak 2021 11:53
TÜBİTAK, bilim ve teknolojiyle dolu bir yılı geride bıraktı
05 Ocak 2021 11:15		 'Kopyala yapıştır'la yapay zeka gelişmez
05 Ocak 2021 08:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ'cü yakalandı11:52 - KKTC'de aynı aileden 3 kişi evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti11:51 - 'İyi Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' sözü Belediye Meclisi'ni karıştırdı11:37 - 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı11:33 - Evinde, 6 el bombası, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı11:32 - Gram altın 446 lira seviyelerinde
11:31 - Altın üretiminde bu yıl yine rekor bekleniyor11:28 - Vuhan'daki salgında hiçbir belirti göstermeyen on binlerce kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir11:24 - AVM'ler, salgında buluşma mekanı ve yaşam alanı oldu11:20 - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi11:16 - Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi11:15 - Kobani iddianamesi tanıkları HDP'lilerin PKK bağını anlattı
11:14 - Aile Bakanlığından dezavantajlı hanelere destek11:12 - LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı11:05 - Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi10:52 - İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu10:49 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
10:39 - Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
AYM kararına uymayan hakimlere disiplin cezası
Otogarda iğrenç tuzak! Zorla uyuşturucu içirip tecavüz etti
Asiltürk görüşmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi
Kumar sitesi reklamı yapan Youtuber Kafalar'a 5 yıl hapis istemi
Belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 27 kişiye gözaltı
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hindiye neden Turkey denmiş 1
sözlüğü hayat sanmak 5
gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz 2
cankurtaran 3
fıkra 2
okumaktan gözlerin kamaşması 2
başörtülü hakim fotoğrafı 2
bankalarda 7/24 para transferi yapılabilmesi 1
uçuk 6
bursa 2
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 33 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Yenipazar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Evciler Taşımacılık Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam