Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
|08 Ocak 2021 06:30
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul'un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi
08 Ocak 2021 11:05
|O ilde, vaka sayısı yüzde 75 düştü; 2 ilçede de sıfırlandı
08 Ocak 2021 10:18
|Çanak anten, metal sini ve folyo kağıttan 'baz istasyonu' yaptı
08 Ocak 2021 10:10
|Prof. Dr. Dodoloğlu: Bal insanın ömrünü uzatır
08 Ocak 2021 10:07
|Kovid'de ikinci dalga çocuk vakaları artırdı, ev içi kazalar da sıklaştı
08 Ocak 2021 09:51
|İmamdan öğrencilere matematik dersi
08 Ocak 2021 09:49
|Yüzde 97 engelli Muhammet, tek parmağıyla 3 yılda film senaryosu yazdı
08 Ocak 2021 09:20
|2020'nin en önemli sorunu koronavirüs
08 Ocak 2021 08:23
|Gebelik planı yapan aşı olmalı mı?
08 Ocak 2021 07:58
|Her türlü dezenfektan astım ataklarını tetikleyebilir
08 Ocak 2021 07:56