Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı
|08 Ocak 2021 06:40
|+Aa- Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasından 35 dakika sonra ilk sinyal alındığını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın fırlatılması dolayısıyla Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türksat 5A'nın Türkiye saatiyle 4.28 olarak açıklanan fırlatmasının hava koşulları nedeniyle 5.15'te yapıldığını belirtti.
Yıllar süren çalışmaların sonucunun bugün uydunun başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla alındığını dile getiren Karaismailoğlu, hem mutlu hem de gururlu olduklarını dile getirdi.
Uydunun yörüngesine doğru hareket etmeye başladığını anlatan Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydumuzdan 35'inci dakikadan sonra ilk sinyal geldi. Uydumuz, yolculuğuna devam ediyor. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Daha sonra testlerimizi yapacağız ve uydu faaliyete alınacak." diye konuştu.
Karaismailoğlu, 5A uydusunun ardından 5B ve 6A uydularının fırlatılmasının geleceğini ifade ederek, "Şu anda imalatları tamamlanan ve testleri yapılan Türksat 5B uydumuzu da haziran ayında fırlatmayı planlıyoruz." dedi.
Yerli ve milli Türksat 6A ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın da 2022'nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını kaydetti.
Geleceğe yön veren böyle önemli projelerin, gençlerin önünü ve ufkunu açtığına dikkati çeken Karaismailoğlu, söz konusu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.
Türkiye'nin ulaşım ve altyapıdaki başarılı çalışmalarına uzayda da devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra da uzay ve uydu çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu, söz konusu gelişmelerin devamında uzaya insan gönderme çalışmalarının geleceğine işaret ederek, yeni neslin bu konulara çok meraklı olduğunu, önümüzdeki yıllarda da bunların görüleceğini sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın
08 Ocak 2021 10:39
|Türksat 5A uydusu, uzaya fırlatıldı
08 Ocak 2021 05:22
|2020'ye damga vuran 10 bilimsel buluş belli oldu
07 Ocak 2021 21:22
|Bakan Karaismailoğlu: Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız
07 Ocak 2021 18:56
|Verilerini Facebook'la paylaşmayan WhatsApp kullanamayacak
07 Ocak 2021 14:10
|TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım
07 Ocak 2021 12:55
|Yerli insansız kara aracı Baybars, 'tekerlekli modüler sistemi' ile engel tanımıyor
06 Ocak 2021 16:49
|Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılacak
05 Ocak 2021 11:53
|TÜBİTAK, bilim ve teknolojiyle dolu bir yılı geride bıraktı
05 Ocak 2021 11:15
|'Kopyala yapıştır'la yapay zeka gelişmez
05 Ocak 2021 08:31